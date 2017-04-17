Наставник «Хоффенхайма»: в следующем сезоне буду работать на этом посту

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман не собирается покидать свой нынешний пост. Об этом тренер сообщил после домашнего матча 29-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией». Хозяева поля сумели одержать победу со счётом 5:3.
«Я чувствую себя в «Хоффенхайме» отлично. Так что в следующем сезоне определённо буду работать на этом посту», — приводит слова Нагельсмана интернет-портал Goal.
После успехов команды в чемпионате Германии этим 29-летним специалистом заинтересовался не один ведущий клуб Европы. В частности, президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что Нагельсман стал настоящим открытием сезона в Бундеслиге. Хёнесс также не исключил, что в будущем Нагельсман будет работать во главе «Баварии».
По итогам 29 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице.