Бэйл: в «Реале» очень прогрессировал с человеческой и спортивной точек зрения

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл проанализировал свою игру. Валлийский футболист не жалеет, что в 2013 году перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Королевский клуб».
«В «Реале» я очень прогрессировал с человеческой и спортивной точек зрения. Стал очень зрелым. В зарубежной стране ты должен быстро пройти адаптацию. В Испании исповедуют другой футбол, и я в значительной степени усовершенствовал свою игру. Именно потому я и хотел играть в этой стране. Я стремился стать более разнообразным игроком и завоёвывать титулы», — сказал Бэйл в интервью телеканалу Mega.