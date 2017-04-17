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Бэйл: в «Реале» очень прогрессировал с человеческой и спортивной точек зрения

17 апреля 2017, понедельник. 07:31. Футбол
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл проанализировал свою игру. Валлийский футболист не жалеет, что в 2013 году перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Королевский клуб».

«В «Реале» я очень прогрессировал с человеческой и спортивной точек зрения. Стал очень зрелым. В зарубежной стране ты должен быстро пройти адаптацию. В Испании исповедуют другой футбол, и я в значительной степени усовершенствовал свою игру. Именно потому я и хотел играть в этой стране. Я стремился стать более разнообразным игроком и завоёвывать титулы», — сказал Бэйл в интервью телеканалу Mega.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл
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