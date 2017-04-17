Деулофеу выдвинул условия «Барселоне» для возвращения в стан каталонцев

Нападающий «Милана» Херард Деулофеу готов вернуться в «Барселону», однако он ставит некоторые условия каталонскому клубу, сообщает испанское интернет-издание Sport.
В частности, Деулофеу требует себе некоторых гарантий, касающихся его положения в команде. Игрок сборной Испании не хочет быть разменной монетой в случае трансферных операций, намереваясь иметь соответствующую игровую практику в стане сине-гранатовых. Когда Деулофеу покидал «Барселону», то добился права последнего слова в вопросе возвращения в испанский гранд.
Трансферный лист Деулофеу принадлежит «Эвертону», и цвета россонери он защищает на правах аренды. «Барселона» может выкупить права на него за € 12 млн.