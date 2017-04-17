Широков: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что руководство «Зенита» стоит задуматься над увольнением главного тренера Мирчи Луческу в конце сезона. В 23-м туре РФПЛ «Зенит» проиграл «Спартаку» (1:2). После этого матча в активе москвичей, которые лидируют в турнирной таблице, стало 54 очка, у петербуржцев — 43.
«Результатами „Зенита“ руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.
Не имеет никакого смысла увольнять тренера за 7-8 туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое ещё может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 23-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате».