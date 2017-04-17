Фе: всегда удивлялся, что у «Баварии» уже давно нет второго центрфорварда

Бывший главный тренер «Айнтрахта» и «Гамбурга» Армин Фе выразил сомнение в правильности подхода руководства и тренерского штаба мюнхенской «Баварии» к некоторым вопросам. В частности, в отношении к амплуа центрального нападающего.
«Я всегда удивлялся, что у «Баварии» уже давно нет второго центрфорварда. Такой подход к делу – халатность, и это отражается на результатах команды», — приводит слова Фе интернет-издание Sport1.
Перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (18 апреля) вернулся в строй нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски. Из-за травмы он не смог сыграть в первой игре, проигранной подопечными Карло Анчелотти на своём поле со счётом 1:2.