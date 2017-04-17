Хаби Алонсо: ни в коем случае не спасался бегством из «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», отметил, что вполне мог продолжить выступление за «Королевский клуб». Тем не менее экс-футболист сборной Испании отдал предпочтение переходу в немецкий гранд.
«Я ни в коем случае не спасался бегством из «Реала». После нашей победы в Лиги чемпионов должен был решить, оставаться мне в «Реале» или воспользоваться последним шансом попробовать себя в другом чемпионате. И тут появился вариант с «Баварией», — приводит слова Алонсо AS.
Алонсо уже заявил, что по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.