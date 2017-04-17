Веденеев: «Зенит» только на словах боролся за чемпионство

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от игры петербургской команды в выездной встрече 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Красно-белые одержали победу со счётом 2:1 и укрепили своё лидерство в таблице.
«Спартак», скорее всего, чемпион. Разве что к финишу разрыв между «Спартаком» и преследователями будет, может быть, не такой большой. Куда важнее сейчас осознать, что «Зенит» так и не нашел свою игру. В Англии семь команд борются за попадание в «лигочемпионский» квартет — все укомплектованы, длинная «скамейка», и эти парни готовы играть по любой тактике. И в атакующий футбол, и в оборонительный. В «Зените» этого нет. Многие игроки просто не готовы к борьбе.
Это к тому, что «Зениту» придётся сейчас бороться не за второе место, а со своим состоянием. Команда никак не может выйти на оптимальный уровень формы. Преимущество «Спартака» в скорости было колоссальным — как и у «Анжи» в недавней встрече. «Зенит» на словах боролся за чемпионство, но на деле требованиям этой борьбы не соответствовал.
«Зенит» может потерять очки в игре со «Спартаком», но если он теряет их в играх с «Амкаром», «Тереком», «Уфой» и дважды — с «Анжи», то вопрос о борьбе за Лигу чемпионов кажется излишним. Больше половины матча «Зенит» играл со «Спартаком» хорошо — особенно после пропущенного мяча. И с «Анжи», когда остались вдесятером. Дополнительные эмоции помогли включить обороты. Но как тогда, побежав вперёд, бросили на растерзание вратаря, так и сейчас. В результате «Зенит» напарывался на контратаки «три в три». Просто «Анжи», что называется, простил, а «Спартак» наказал. Все знают, что Промес быстро бежит, и он действительно один обыграл всю защиту «Зенита», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».