Бикфалви: рад, что удалось забить «Томи», но главное – это победа команды

«К счастью, мне удалось забить, но главное, что команда выиграла и набрала три очка. Когда я выхожу на поле, я не думаю о том, что играю против «Томи» или ещё кого-то. Главное, что я оказался в нужном месте в нужное время и реализовал представившийся мне момент.
Знали, что матч будет непростым. Мы видели игру «Томи» с «Рубином», они обыграли «Амкар», мы знали, что это бойцовская команда. Поэтому мы готовились именно к такой игре.
Наша команда может играть ещё лучше, нам есть в чём прибавлять. Сегодня нужно радоваться тому, что взяли три очка, а не думать, что не переиграли соперника по всем статьям», — сказал Бикфалви в беседе с пресс-службой клуба.
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ