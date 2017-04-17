В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 проезд для болельщиков будет бесплатным

Во время чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге будет организован бесплатный проезд на общественном транспорте для болельщиков и волонтёров. Об этом говорится в постановлении главы администрации города Александра Якоба.
«Постановляю утвердить положение о порядке предоставления зрителям спортивных соревнований, волонтёрам и лицам, включённым в списки ФИФА, права на бесплатный проезд автомобильным транспортом, кроме легкового такси, в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге», — говорится в постановлении.
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