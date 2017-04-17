«МЮ» готов предложить Ибрагимовичу £ 20 млн в год за продление контракта

Руководство «Манчестер Юнайтед» пытается удержать в команде нападающего Златана Ибрагимовича. Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а новый договор пока не подписан. Шведский форвард не спешит продлевать соглашение, отмечая, что «МЮ» должен соответствовать его амбициям.
Mirror сообщает, что руководство готово предложить Ибрагимовичу контракт с окладом £ 20 млн в год. По действующему договору лучший бомбардир «МЮ» получает £ 12 млн.
Заполучить Златана Ибрагимовича, на счету которого 17 голов и 5 результативных передач в 28 матчах АПЛ, хотели бы клубы из Китая и США.