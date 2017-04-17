КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Спартака» и «Зенита»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку дня очередного заседания после матчей 23-го тура РФПЛ. Заседание КДК состоится 19 апреля в 14:00.
«По матчу ЦСКА – «Ростов»: болельщики «армейцев» скандировали ненормативную лексику. По игре «Анжи» – «Крылья Советов»: тренер самарцев Гаэтано Петрелли выходил за пределы технической зоны. Аналогичные нарушения были у главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова в матче «Рубин» – «Краснодар» и у наставника «Терека» Рашида Рахимова во встрече «Оренбург» – «Терек».
По матчу «Арсенал» – «Локомотив»: болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. И по встрече «Спартак» – «Зенит»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Болельщики петербуржцев использовали пиротехнику.
Также в матче молодёжного первенства «Амкар» – «Уфа» мы рассмотрим удаление защитника пермяков Хаважа Аушева и защитника уфимцев Александра Филина за агрессивное поведение», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.