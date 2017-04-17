Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Спартака» и «Зенита»

17 апреля 2017, понедельник. 10:42. Футбол
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку дня очередного заседания после матчей 23-го тура РФПЛ. Заседание КДК состоится 19 апреля в 14:00.

«По матчу ЦСКА – «Ростов»: болельщики «армейцев» скандировали ненормативную лексику. По игре «Анжи» – «Крылья Советов»: тренер самарцев Гаэтано Петрелли выходил за пределы технической зоны. Аналогичные нарушения были у главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова в матче «Рубин» – «Краснодар» и у наставника «Терека» Рашида Рахимова во встрече «Оренбург» – «Терек».

По матчу «Арсенал» – «Локомотив»: болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. И по встрече «Спартак» – «Зенит»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, использовали и бросали на поле пиротехнику и посторонние предметы. Болельщики петербуржцев использовали пиротехнику.

Также в матче молодёжного первенства «Амкар» – «Уфа» мы рассмотрим удаление защитника пермяков Хаважа Аушева и защитника уфимцев Александра Филина за агрессивное поведение», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Арсенал Тула ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Крылья Советов ФК Локомотив ФК Ростов ФК Спартак Артур Григорьянц Болельщики — Футбол КДК
Новости. Футбол
17 апреля 2017, понедельник
10:42 КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Спартака» и «Зенита»
10:23 «МЮ» готов предложить Ибрагимовичу £ 20 млн в год за продление контракта
10:20 На улицах Москвы не будет трансляций матчей Кубка конфедераций — 2017
10:18 Сампаоли: сборная Аргентины? Настоящее – единственное, что меня заботит
10:08 В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 проезд для болельщиков будет бесплатным
10:03 Бикфалви: рад, что удалось забить «Томи», но главное – это победа команды
10:00 Баннер «В Питере — ныть», плач Луческу, секта и решающий гол Самедова. Фотообзор
09:54 «Манчестер Сити» готов заплатить за Алексиса € 50 млн
09:38 Венгер: Бельерин готов играть через боль, болельщики к нему несправедливы
09:29 Месси не нравится игра «Барселоны»
09:29 Куртуа должен вернуться в строй к полуфиналу Кубка Англии с «Тоттенхэмом»
09:20 Перес сказал Зидану, что тот останется наставником «Реала»
09:10 Веденеев: «Зенит» только на словах боролся за чемпионство
09:00 «Галатасарай» контактировал с агентом Маскерано, предложив двухлетний контракт
09:00 Широков: ЦСКА с Гончаренко идёт в правильном направлении
08:54 «МЮ» готов подписать Харта, если потеряет де Хеа, «Челси» — если уйдёт Куртуа
08:53 Бюрки после взрывов у автобуса «Боруссии» Д не может спать по ночам спокойно
08:30 Неймар: хочу когда-нибудь играть за «Фламенго», но продолжаю любить «Сантос»
08:03 Хаби Алонсо: ни в коем случае не спасался бегством из «Реала»
08:03 Фе: всегда удивлялся, что у «Баварии» уже давно нет второго центрфорварда
08:00 Широков: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным
07:36 Деулофеу выдвинул условия «Барселоне» для возвращения в стан каталонцев
07:31 Бэйл: в «Реале» очень прогрессировал с человеческой и спортивной точек зрения
07:18 Наставник «Хоффенхайма»: в следующем сезоне буду работать на этом посту
07:17 Неймар опроверг информацию, что Луис Энрике раскритиковал его
06:48 «Боруссия» Д нацелилась на полузащитника «Аякса» де Лигта
06:45 Сауль: «Атлетико» будет бороться много лет, пока не выиграет Лигу чемпионов
06:29 Х. Алонсо: Гвардиола заинтересовался мной, но выбрал Бускетса и не ошибся
06:23 Трабукки: Каррере хорошо в «Спартаке», он захочет остаться
05:11 Полиция: взрыв в Дортмунде мог привести к смертям, если бы прогремел чуть раньше
04:58 Горлукович: «Зенит» превращается в середняка
04:47 Бубнов: «Спартак» уже чемпион, команда Карреры заметно сильнее преследователей
03:46 Калиниченко — о Кокорине: без характера в футбол играть невозможно
03:40 Широков: в тройку призёров «Локомотиву» забраться не получится
03:28 Кирьяков: Лапочкин по своему уровню должен судить на чемпионате мира
03:15 Ловчев: сегодня даже если Месси придёт в «Зенит», он не будет там блистать
02:46 Широков: согласен с Дзюбой — чемпионская гонка в РФПЛ завершена
02:39 Промес записал трек про «Спартак»
02:36 Д. Комбаров: «Спартак» одержал важнейшую победу
02:09 Официальное заявление руководства «Бастии» по скандалу в матче с «Лионом»
02:02 В правительстве Франции пообещали «тяжёлые санкции» для «Бастии»
01:51 Кирьяков: отставка? Тренер должен быть готов к любому решению руководства
01:03 Гвардиола: в Англии мне немного не хватает давления
00:47 Вайнцирль: сегодня «Шальке» испытал всё — незабитый пенальти, удаление
00:45 Конте: «Тоттенхэм» сейчас просто лучше «Челси»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
"Спартак" - чемпион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+