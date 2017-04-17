Верратти: Тьяго Силва наряду с Рамосом – лучшие защитники в мире

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти похвалил капитана парижан Тьяго Силву за надёжную игру. Итальянец назвал бразильца лучшим защитником в мире, наряду с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.
«Лучший защитник? Наш капитан — он «монстр», это впечатляет. Он один из двух лучших защитников в мире наряду с Серхио Рамосом. Можно также выделить Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, но они нуждаются друг в друге, в то время как Тьяго может играть с любым партнёром.
Тьяго Силва — настоящий капитан, который много говорит в раздевалке. Маркиньосу везёт, что он играет и развивается с таким футболистом. Теперь он должен стать одним из лучших», — цитирует Верратти Goal.