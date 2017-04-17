Промес, Смолов и Лунёв претендуют на звание MVP 23-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 23-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Квинси Промес («Спартак»), Фёдор Смолов («Краснодар») и Андрей Лунёв («Зенит»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре»
Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте»
На звание MVP 23-го тура РФПЛ также претендуют: Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Никита Медведев («Ростов»), Денис Глушаков («Спартак»), Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Артём Дзюба («Зенит»), Сергей Игнашевич (ЦСКА) и Александр Головин (ЦСКА).