Кэхилл: надеюсь, поражение от «МЮ» не будет дорого стоить «Челси»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал поражение команды от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 33-го тура АПЛ.
«Мы знали, что «МЮ» резво начнёт матч, и попытались сами взять игру под контроль, но у нас это не получилось. Мы не прессинговали соперника, и это разочаровывает. Во втором тайме постарались что-то изменить, но наши стандарты не были эффективны. Надеюсь, что это поражение не будет дорого стоить «Челси».
Мы должны правильно отреагировать на поражение. Нужно хорошо подготовиться к полуфиналу Кубка Англии, а затем снова к некоторым важным матчам чемпионата. Осталось шесть игр, и мы находимся в хорошей форме. Никто просто так не отдаст нам чемпионство, мы должны продолжать работать», — цитирует Кэхилла пресс-служба «Челси».
Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».