Хаби Алонсо: кажется, игроки «Реала» знают, что могут выигрывать любым способом

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», поделился мнением о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между этими командами. В первой игре на своём поле немецкий гранд потерпел поражение со счётом 1:2.
«Есть команды, проанализировав которые, можно понять, как нейтрализовать их выигрышные качества. Но вот «Реал» невозможно подвергнуть такому анализу. Обратите только внимание на игру Серхио Рамоса головой, на его действия в матчах с «Наполи» и «Атлетиком». У «Реала» есть соответствующие игроки для того, чтобы каждое мгновение что-то происходило. Кроме того, кажется, что игроки «Реала» знают, что могут выигрывать любым способом», — цитирует Алонсо AS.
Ответная игра между испанским грандом и подопечными Карло Анчелотти состоится 18 апреля.