Болельщики «Амкара» назвали талисман команды Макаром

Завершился конкурс «Придумай имя Рысику», который «Амкар» запустил для того, чтобы болельщики пермского клуба придумали имя талисману команды. В итоговом голосовании приняли участие почти 5 тыс. любителей футбола. По результатам голосования наиболее востребованными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Последний вариант и решено выбрать в качестве нового имени для рысёнка.
«Торжественная церемония с участием рысёнка Макара пройдёт в перерыве матча «Амкар» — «Краснодар», который состоится 27 апреля на стадионе «Звезда», — говорится на официальном сайте „Амкара“.