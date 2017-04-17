Мата: судьба чемпионства в Испании решится в матче «Реал» — «Барселона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Хуан Мата считает, что в ближайшем матче испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной» на кону будет стоять чемпионство. После 32 туров мадридцы занимают первое место и опережают идущих вторыми каталонцев на три очка При этом у «Реала» игра в запасе.
«Никаких изменений в чемпионате Испании в борьбе за титул. И «Реал», и «Барселона» выиграли свои матчи, так что в эти выходные на карту в «эль-класико» будет поставлено чемпионство в Примере», — гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте Маты.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится 23 апреля. Начало – 21:45 мск.