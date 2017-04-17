УЕФА назначил судей на матчи «Барселона» — «Ювентус» и «Монако» — «Боруссия» Д

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» и «Монако» — «Боруссия» Д, которые состоятся 19 апреля.
Встречу на «Камп Ноу» доверено судить голландской бригаде арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Ассистенты рефери — Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные ассистенты рефери – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвёртый арбитр – Марио Дикс.
В Монако предстоит работать словенской бригаде арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ассистенты рефери – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты рефери – Матей Юг, Славко Винчич. Четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.
Напомним, что в первом матче «Ювентус» в Турине обыграл «Барселону» (3:0), а «Монако» в Дортмунде одолел «Боруссию» (3:2).