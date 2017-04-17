Зидан: уже знаю, кто заменит Бэйла в матче с «Баварией», но не скажу

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан знает, кто заменит нападающего Гарета Бэйла, который из-за травмы не сыграет в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией», но называть имя француз не стал. Ответный поединок состоится 18 апреля. В первом матче «Реал» добился победы (2:1).
«Бэйл упорно работал, чтобы восстановиться после травмы и вернуться в команду. Но он испытывает дискомфорт. Надеюсь, ничего серьёзного. Завтра он не сыграет, мы не хотим рисковать. Надеюсь, он быстро восстановится и будет с нами на финише сезона, он это заслужил.
Я знаю, кто займёт его место, но я не буду комментировать это. Сыграет ли он против «Барселоны» на выходных? Я надеюсь, но пока не могу точно сказать», — цитирует Зидана AS.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бавария». Начало – 21:45 мск.
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