Созин: с чемпионством, «Спартак»!

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что «Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России. Он также отметил основные факторы, которые ведут красно-белых к долгожданной победе в национальном первенстве. После 23 туров «Спартак» опережает идущий на втором месте ЦСКА на 10 очков.
«Интересная ситуация возникла после вчерашнего матча «Спартак» — «Зенит». Вдруг все увидели, что «Спартак» показал чемпионскую игру. Странно, что для этого нужно было увидеть только встречу с питерским кубом. Разве в матче с «Оренбургом» такой игры не было видно? В этом сезоне «Спартак» в большинстве матчей дожимает соперника в концовке. Дожимает умело и безжалостно! И это первое отличие от прошлых сезонов.
Второе — теперь Спартак обыгрывает клубы из условной второй восьмёрки, и матчи с ЦСКА теперь не «Сталинградская битва», за которую строго спросят, а просто матч за три очка, как против условных «Уфы» или «Амкара». Можно ли визуально определить, чемпионская игра у команды или нет? Наверное, да! Послушав экспертов, тренера или игроков, которые закончили свои выступления, но и тут, уверен, мнения будут разные. Есть один показатель, который я считаю самым верным. Это страсть и желание, с которой играет команда. Мастерски обученная и хорошо укомплектованная. Болельщиков не обманешь. Посмотрите на кадры после матча с «Оренбургом». Полные слёз радости глаза сорока тысяч человек, это не Промес забил третий гол, это болельщики занесли мяч в ворота. А глаза во время вчерашнего матча заслуженного артиста Назарова… Детский, щенячий восторг в глазах взрослого человека и всех сидящих рядом как на трибуне, так и у экранов телевизора. Вот чего не хватало команде все эти долгие годы, духа победителя, инстинкта убийцы…
Ну и конечно, Промес! Много игроков прошло через «Спартак» за эти годы. Хороших и разных. Но Промес — это лучший итог усилий селекционеров «Спартака», ведь именно на нем в этом году строится вся атакующая игра. Он «градообразующее предприятие» команды. Болельщики вправе гордиться сегодня своей командой, и мне все равно, сектанты они или любое другое религиозное направление. С чемпионством, «Спартак»!» — сказал Созин.