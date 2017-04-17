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Зидан: матч против «Баварии» будет сложным с первой и до последней минуты

17 апреля 2017, понедельник. 15:11. Футбол
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 18 апреля.

«Я не буду говорить о важности этого матча, вы и так знаете. Для наших болельщиков он будет более важным, чем обычно. Мы всегда нуждаемся в них.

Не знаю, чего ждать от завтрашнего матча. Думаю, он будет сложным с первой и до последней минуты. Мы не хотим рассуждать о шансах, мы хотим выиграть. Первый шаг уже сделан, но «Бавария» — непростой соперник, и неважно, где они играют, дома или на выезде.

У «Баварии» достаточно футболистов, которые могут доставить нам проблемы. «Реал» постарается проявить свои лучшие качества, как в первой игре. Мы будем сосредоточены», — цитирует Зидана AS.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бавария». Начало – 21:45 мск.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
17 апреля 2017, понедельник
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