Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Касемиро: Хаби Алонсо господствует в центре поля, «Реалу» будет нелегко

17 апреля 2017, понедельник. 15:48. Футбол
Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча в Мадриде состоится 18 апреля. В первом матче «Реал» выиграл в гостях со счётом 2:1.

«Мы не можем изменить свою философию и игровой стиль. Нуждаемся в поддержке болельщиков, в их стремлении подстегнуть нас. Знаем, что нас ждёт очень трудный матч. До финала ещё далеко, а «Бавария» — очень непростая команда.

У полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо невероятное мастерство. Он просто господствует в центре поля. Хаби Алонсо стал большой потерей для «Реала». Завтра против него легко не будет», — цитирует Касемиро пресс-служба УЕФА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бавария». Начало – 21:45 мск.

Болеешь за «Баварию»? Бери Алонсо в свою команду!
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Карлос Касемиро Хаби Алонсо
Новости. Футбол
17 апреля 2017, понедельник
16:39 Радимов: цели перед «Зенитом-2» — не вылететь и остаться в ФНЛ
16:31 Фукс: не думаю, что кому-то нравится играть против «Лестера» на выезде
16:18 В Москве избили и ограбили тренера вратарей юношеской сборной России
16:10 Д. Комбаров — о присутствии Лаврова на матче «Спартака»: мощная поддержка была!
15:54 «Тамбов» второй раз в сезоне обыграл «Волгарь»
15:48 Касемиро: Хаби Алонсо господствует в центре поля, «Реалу» будет нелегко
15:40 Стоимость чартера на финал Кубка России для фанатов «Урала» составит 12 000 руб.
15:20 Таски: спасибо фанатам «Спартака» за захватывающую атмосферу в матче с «Зенитом»
15:14 Трабукки: Каррера без нападающих тактически уничтожил румынское чучело
15:11 Зидан: матч против «Баварии» будет сложным с первой и до последней минуты
15:09 Созин: с чемпионством, «Спартак»!
14:59 Новая база «Спартака» в Тушино сдана в эксплуатацию
14:55 Зидан: уже знаю, кто заменит Бэйла в матче с «Баварией», но не скажу
14:49 Медведев подписал постановление по требованиям безопасности на ЧМ-2018
14:44 Власти запретили фанатам «ПСЖ» приезжать на матч с «Метцем»
14:40 Клюйверт останется на посту спортивного директора «ПСЖ»
14:38 Три игрока «Лиона» обратились в полицию в связи с нападением в матче с «Бастией»
14:12 Роббен: «Баварии» в матче с «Реалом» важно реализовать первый же голевой момент
13:56 Румменигге: с «Реалом» нужно показать смелую игру, но при этом проявить терпение
13:51 Флорентино Перес – Иско: ты – настоящий феномен, выигравший матч
13:46 Путин утвердил ужесточение ответственности для болельщиков за нарушение правил
13:42 Альба и Бускетс навестили пострадавшего в результате взрыва Бартру
13:33 Маскерано может не сыграть в ответном матче ЛЧ «Барселона» — «Ювентус»
13:27 Палата РФС пока не расматривала дело о долге «Динамо» перед «Уфой» за Нарубина
13:18 Болельщики «Реала» предпочитают Иско вместо Бэйла в матче с «Баварией»
13:17 УЕФА назначил судей на матчи «Барселона» — «Ювентус» и «Монако» — «Боруссия» Д
13:09 Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией»
13:01 «СКА-Хабаровск» вырвал победу в матче с «Зенитом-2»
12:55 Мата: судьба чемпионства в Испании решится в матче «Реал» — «Барселона»
12:53 Болельщики «Амкара» назвали талисман команды Макаром
12:48 Д. Комбаров: Промес хотел бы попробовать себя в таком клубе, как «Барселона»
12:41 Левандовски: Бавария» должна сыграть с «Реалом» так, будто играет на своём поле
12:40 Хусаинов: судейство в матче «Спартак» — «Зенит» было достойным
12:26 Мата: в матче с «Челси» хотел выпрыгнуть на поле и помочь «МЮ»
12:22 Хуммельс и Боатенг могут принять участие в ответном матче «Баварии» с «Реалом»
12:18 В «Лионе» утверждают, что глава службы безопасности «Бастии» ударил Лопеша
12:04 Хаби Алонсо: кажется, игроки «Реала» знают, что могут выигрывать любым способом
12:01 Кэхилл: надеюсь, поражение от «МЮ» не будет дорого стоить «Челси»
11:44 Промес, Смолов и Лунёв претендуют на звание MVP 23-го тура РФПЛ
11:41 Верратти: Тьяго Силва наряду с Рамосом – лучшие защитники в мире
11:40 Агент: «Барселона» крепко задумается, прежде чем расстаться с Алейксом Видалем
11:39 Мюллер: в матче с «Реалом» «Баварии» не нужно чуда
11:23 «Эвертон» заинтересован в услугах защитников «Саутгемптона» и «Тоттенхэма»
11:18 Балажиц: на Украине полицейские часто останавливали, требовали платить деньги
11:11 Адамс: испанская лига — лучшая в мире, только не говорите это англичанам!
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
"Спартак" - чемпион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+