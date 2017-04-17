Касемиро: Хаби Алонсо господствует в центре поля, «Реалу» будет нелегко

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча в Мадриде состоится 18 апреля. В первом матче «Реал» выиграл в гостях со счётом 2:1.
«Мы не можем изменить свою философию и игровой стиль. Нуждаемся в поддержке болельщиков, в их стремлении подстегнуть нас. Знаем, что нас ждёт очень трудный матч. До финала ещё далеко, а «Бавария» — очень непростая команда.
У полузащитника «Баварии» Хаби Алонсо невероятное мастерство. Он просто господствует в центре поля. Хаби Алонсо стал большой потерей для «Реала». Завтра против него легко не будет», — цитирует Касемиро пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бавария». Начало – 21:45 мск.
Болеешь за «Баварию»? Бери Алонсо в свою команду!