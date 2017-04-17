В Москве избили и ограбили тренера вратарей юношеской сборной России

В настоящее время полиция ищет неизвестных, которые на юго-востоке Москвы избили члена Российского футбольного союза, обладателя Кубка СССР (1977 года), тренера вратарей юношеской сборной России Сергея Бабурина и отобрали у него сумку.
«В полицию обратился С.Бабурин, который рассказал, что на ул. Перерва в районе д. 45 на него напали несколько человек. Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном Nokia, паспортом, удостоверением РФС и денежными средствами в размере 70 евро. По данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует агентство городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Будучи футболистом Бабурин выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Он входил в тренерский штаб сборной Кувейта, раменского «Сатурна», элистинского «Уралан-Плюса», подмосковного «Видного». С 2014 года Бабурин -тренер вратарей юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения).