Фукс: не думаю, что кому-то нравится играть против «Лестера» на выезде

Защитник «Лестер Сити» Кристиан Фукс поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча состоится 18 апреля. В первом матче мадридцы добились минимальной победы – 1:0.
«У нас здесь царит фантастическая атмосфера. Не думаю, что кому-то нравится сюда приезжать и играть против «Лестера». Мы играем в Лиге чемпионов. Это уже огромное достижение. «Лестер» — единственная английская команда, дошедшая до четвертьфинала. Это тоже успех. Посмотрим, как закончится матч. Мы постараемся выложиться по максимуму. «Атлетико» — великая команда с мощным нападением и очень надёжной защитой. И нужно помнить о том, что если мы пропустим гол, то необходимо забивать три», — цитирует Фукса пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Атлетико». Начало – в 21:45 мск.
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