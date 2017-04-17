Гордеев: игра с «Зенитом-2» позволяет «СКА-Хабаровск» оттолкнуться и идти дальше

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев поделился мыслями о победе над «Зенитом-2» (1:0) в матче 32-го тура ФНЛ.
«Тяжелейший матч. После удаления пришлось вносить соответствующие коррективы в игру, и отрадно, что ребята не просто доигрывали на удержание счёта, а внутри каждый надеялся на победу. Мы в перерыве говорили об этом, и команда ждала своего шанса на поле.
Конечно, моментов было немного, и где-то нам сопутствовала удача, но такая игра позволяет оттолкнуться и идти дальше. Очень радует, что сумели переломить ход так неудачно для нас складывающегося матча. Поздравляю всех с победой в столь непростом матче», — цитирует Гордеева сайт ФНЛ.