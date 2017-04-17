Гунько: благодаря Селихову «Спартак-2» сохранил ворота в неприкосновенности

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от домашнего матча ФНЛ с «Лучом-Энергией» (3:0).
«Мы сегодня старались максимально играть в атаку. У нас это получилось – забили два мяча и ещё имели моменты. К сожалению, в обороне действовали не так надёжно, как планировалось. «Луч» создал несколько опасных моментов, но благодаря хорошей игреАлександра Селихова мы сохранили ворота в неприкосновенности.
Все ребята сыграли неплохо, в том числе и Нимели. К сожалению, ему не удалось реализовать те моменты, которые у него были. Но в целом Силванус справился со своей задачей», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.