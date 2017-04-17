Дармиан: у Рашфорда есть потенциал одного из лучших футболистов мира

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан высоко оценил потенциал форварда манкунианцев Маркуса Рашфорда.
«Маркус — отличный игрок. Он всё ещё очень-очень молод, но уже очень важен для нас. С таким уровнем мастерства он может стать одним из лучших футболистов мира. Он очень хорош в каждом компоненте игры, у него очень хороший удар, движение, скорость.
Иногда нападающие не могут забить несколько матчей подряд, такое бывает у каждого. Но я надеюсь, что он продолжит играть на том же уровне, что и в матче с „Челси“, потому что это очень помогает команде», — сказал Дармиан в эфире Sky Sports.