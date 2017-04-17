Лэмпард: Алли заслужил номинации на игрока года в АПЛ не меньше Алексиса

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал новость о том, что полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли не попал в число претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.
«Я считаю, что Алли должен быть среди номинантов. По-моему, претендентов объявляют слишком рано. Если вы посмотрите на шестёрку кандидатов, там есть Алексис Санчес — игрок команды, которая на данный момент переживает довольно негативный сезон. По сути, для „Арсенала“ сезон уже закончился.
Думаю, проблема Деле Алли в том, что у него была довольно слабая первая половина сезона, а потому его игра в 2017 году отошла на второй план. Но сейчас, в век технологий, все голоса могут быть поданы в последнюю неделю сезона. Объявлять номинантов за два месяца до конца сезона — это безумие», — сказал Лэмпард в интервью BBC Sport.
На награду номинированы Н'Голо Канте и Эден Азар (оба — «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).