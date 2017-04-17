Лингард: «МЮ» способен добиваться результата в матче с любым соперником

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
«Матч был непростым, особенно для атакующих игроков, которые должны были много бегать, но для достижения цели нужно было полностью выложиться. Команда продемонстрировала коллективную игру. „МЮ“ знает, что способен добиваться результата в матче с любым соперником. Мы — большой клуб с историей и хотим выигрывать трофеи», — приводит слова Лингарда официальный сайт манкунианцев.