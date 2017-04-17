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Бельерин: знаем, что фанаты «Арсенала» испытывают злость

17 апреля 2017, понедельник. 19:34. Футбол
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин поделился мыслями о том, как клубу выйти из кризисного положения. «Канониры» в последнем матче потерпели разгромное поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) и занимают в АПЛ лишь седьмое место.

«В последних сезонах у нас были проблемные моменты, но не такие, как сейчас. Надо научиться справляться с критикой. Мы должны делать свою работу. Знаем, что фанаты испытывают злость, так как такой клуб, как „Арсенал“, должен добиваться результата. Сейчас важно сплотиться вокруг команды, мы должны быть единым целым», — цитирует Бельерина сайт «Арсенала».
Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал" (Лондон) Сообщить об ошибке
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17 апреля 2017, понедельник
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