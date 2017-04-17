Карпин: мяч попал в руку Комбарову — по идее, должен был назначаться пенальти

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» дома победил «Зенит» (2:1). Карпин считает, что судья Александр Егоров в первом тайме напрасно не поставил пенальти после попадания мяча в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову.
«Спартак» вышел на игру со схемой 4-4-2, и в нападении действовали Джано и Промес. «Зенит» начал активно, и уже в самом начале гости могли выйти вперёд. «Спартак» оставлял зоны, которые соперник мог использовать, но не использовал. В одном из эпизодов Смольников ворвался в зону, и возник спорный момент, когда мяч попал в руку Комбарову. По идее, должен был назначаться пенальти.
Во втором тайме мало что изменилось. Только «Спартак» со временем стал отходить в оборону, но «Зенит» это никак не использовал. Делая эти гандбольные передачи, команда Луческу просто теряла мяч. В концовке они провели хорошую атаку, которую разогнал Шатов, однако Дзюба не смог ничего из неё выжать. У «Зенита» порой опорники не успевали вернуться, и было видно, что «Спартак» превосходит оппонента в агрессии и движении. В единоборствах красно-белые переиграли на голову соперника. Проблемы были у обеих команд, но «Спартак» абсолютно заслуженно победил.
Каррера говорит, что праздновать рано и впереди семь матчей, — это работа тренера. Он не хочет, чтобы его команда расслаблялась, и любой тренер на его месте сказал бы то же самое. А Луческу сказал обратное — что уже надо поздравлять «Спартак» с чемпионством. Это слова адекватного и сильного человека. Возможно, Мирча одновременно пытается расслабить соперника, и кто-то действительно может расслабиться", — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».