Промес признан MVP 23-го тура РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан MVP 23-го тура российской Премьер-Лиги. Вторым стал нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, а третье место поделили между собой полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш и вратарь «Зенита» Андрей Лунёв.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Промес, забивший гол и отдавший голевую передачу в матче с «Зенитом» (2:1), набрал 12 баллов. По 3 очка он получил за победу в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP. В сумме он набрал 18 баллов, Смолов — 10, а Лунёв и Фернандеш — по 6.
На звание MVP 23-го тура РФПЛ также претендовали Александр Головин, Сергей Игнашевич (оба — ЦСКА), Никита Медведев («Ростов»), Денис Глушаков («Спартак»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») и Артём Дзюба («Зенит»).