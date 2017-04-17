Трабукки: не собирался обижать Луческу, его неподвижность привела к сравнению

Итальянский агент Марко Трабукки объяснил смысл своего высказывания о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу. После окончания матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1) Трабукки написал в «Твиттере»: «Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?»
«Я не собирался обижать Луческу. Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они всё правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению.
И потом предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьёзно на суть проблемы. Луческу проиграл всё. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства „Зенита“ ни в одном из турниров. У него всё время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники.
Зимой Луческу мог легко исправить ситуацию, поскольку у него есть щедрое руководство, которое предоставило карт-бланш на трансферном рынке, но в виде усиления тренер нашёл себе Молло. Господин Луческу завалил тренерскую работу, создал плохой микроклимат внутри команды, испортил отношения с ведущими футболистами и сумел провалить трансферные операции.
Уйдёт ли Луческу? Я не знаю. Но искренне желаю этого болельщикам, футболистам и руководителям „Зенита“. Такой престижный клуб, имеющий высочайшую репутацию в Европе, просто не имеет права лишиться участия в Лиге чемпионов. Своей работой Луческу доказал, что не соответствует уровню предшественников – Адвоката, Спаллетти и даже уровню Виллаш-Боаша», — цитирует Трабукки «Спорт-экспресс».