Лэмпард: Роналду — выдающийся игрок, но для меня Месси — лучший в истории

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард сравнил ведущих игроков последнего десятилетия — нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.
«Это два выдающихся футболиста. Однако я всё-таки выберу Месси, который демонстрировал невероятные индивидуальные качества, когда был на пике формы. Если Лионель в ударе, то равных ему нет. Я считаю его сильнейшим игроком в истории», — приводит слова Лэмпарда Sportskeeda.
В текущем сезоне чемпионата Испании Месси провёл 28 матчей, отметившись 29 голами и 9 результативными передачами.