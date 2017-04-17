Роналду вместе с родными отправился в Марокко

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вместе со своей семьёй отправился в Марокко, сообщает El Mundo.
Португальский форвард показал яркий футбол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1), но получил небольшое мышечное повреждение. Тренерский штаб «сливочных» не стал рисковать здоровьем ведущего игрока команды и не включил его в заявку на поединок 32-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (3:2).
Роналду, который столкнулся с обвинениями в изнасиловании, решил использовать небольшой перерыв, чтобы съездить в Марракеш и перезарядить батарейки. Вместе с ним отправились его сын, мать и сестра, а вот подруга футболиста Жоржина Родригес осталась в Испании.