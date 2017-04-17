Анчелотти: самое важное в ответном матче с «Реалом» — забить первый гол

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (18 апреля). В первой встрече мюнхенская команда на своём поле уступила со счётом 1:2.
«Нам нужно показать великолепную игру, чтобы пройти дальше. У нас меньше шансов, чем неделю назад, но мы ещё по-прежнему можем сделать это. Я два года работал с „Реалом“, у меня незабываемые воспоминания об этом времени.
Сегодняшняя тренировка важна для Боатенга и Хуммельса. С Левандовски всё в порядке. Он тренировался вчера в общей группе, и всё было замечательно. А вот Хуммельс и Боатенг работали по индивидуальной программе. Теперь нужно проверить их на поле в игре с мячом. Думаю, у обоих хорошие шансы сыграть завтра против „Реала“.
Конечно, Левандовски — это серьёзная подмога, но мы не будем менять стратегию. Мы будем играть так, как делали это весь год. Левандовски — важный игрок, который забивает много голов и даёт нам больше уверенности.
Киммих может сыграть завтра, если Боатенг и Хуммельс будут не готовы к матчу. Мы работаем над стандартными положениями весь сезон. Это один из козырей „Реала“, и Рамос хоть и защитник, но очень опасен при стандартах. Я не думаю ни о каком определённом результате. Самое главное — это забить первый гол. Если забьёт „Реал“, то не столь уж важно, ведь нам всё равно нужно забивать два», — цитирует Анчелотти сайт УЕФА.