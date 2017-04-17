Алонсо: «Бавария» знает, как остановить «Реал» и сыграть в свой футбол

Бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между этими командами. В первой игре на своём поле немецкий гранд потерпел поражение со счётом 1:2.
«Мы уступаем после первого матча, но у нас всё ещё есть шансы в этом противостоянии. Будет тяжело, ведь нам нужно выиграть и забить как минимум два гола. Мы знаем, как это сделать, как остановить „Реал“ и сыграть в свой футбол. Надеюсь, нам удастся исправить ошибки, допущенные в первом поединке.
Мы не знаем, кто у „Реала“ будет играть на позиции Бэйла. Только Зидан об этом знает. В этой команде полно великих игроков, обладающих разными качествами. Нас ждёт европейское «класико», четвертьфинал на „Сантьяго Бернабеу“. Нам нужно быть на высоте», — цитирует Алонсо официальный сайт УЕФА.