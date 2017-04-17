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Симеоне: ни с кем по поводу работы в сборной Аргентины не контактировал

17 апреля 2017, понедельник. 22:05. Футбол
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что он является одним из претендентов на должность наставника сборной Аргентины.

«Я ни с кем из аргентинской федерации не контактировал. Ситуация в сборной является крайне волнительной, она затрагивает не только болельщиков, но и всю страну. Люди, принимающие решения, должны взять на себя ответственность и сделать так, чтобы сборная стала лучше», — приводит слова Симеоне испанский интернет-портал AS.

В южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Аргентины после 14 туров занимает пятое место.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Сборная Аргентины — Футбол Диего Симеоне
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17 апреля 2017, понедельник
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