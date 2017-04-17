Парфёнов: «Тосно» хотел быстрее забить, поэтому в завершающей стадии была спешка

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от домашнего матча 32-го тура ФНЛ с клубом «Спартак-Нальчик» (0:0).
«Небольшая скованность была. Наверное, ребята хотели побыстрее забить, поэтому в завершающей стадии атаки была спешка. В первом тайме, когда входили в опасные зоны, откуда можно было и последний пас отдавать, и завершать атаку – именно на этом этапе у нас были проблемы. Чуть-чуть терпения, чуть-чуть хладнокровия, чуть-чуть уверенности в завершающей стадии – вот чего нам не хватило.
«Спартак-Нальчик» — крайне непростой соперник. Со всеми лидерами бьются и набирают очки. Банально прозвучит, но не хватило одного мяча. Игра шла до гола», — цитирует Парфёнова сайт ФНЛ.