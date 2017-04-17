Бенитес: не буду обвинять игроков «Ньюкасла» перед СМИ, сказал им всё в перерыве

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от поражения в выездном матче 43-го тура Чемпионшипа с «Ипсвич Таун» (1:3).
«Меня беспокоит падение качества игры. В прошлом туре, с „Лидсом“, мы играли неплохо, но сегодня мало что получалось. Мы знаем, что должны побеждать и брать „свои“ очки. Мы знали, что будет именно такая игра, но, похоже, психологически не были готовы к этому. Мы совершили много ошибок и поплатились за это.
Я не буду ни в чём обвинять своих игроков перед журналистами, футболисты знают, что я сказал им в перерыве. Команда должна прибавить», — цитирует Бенитеса Sky.
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