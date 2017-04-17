Эррера: лучший игрок АПЛ в этом сезоне — Азар

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера назвал своего кандидата на звание лучшего игрока сезона в АПЛ по версии профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.
«На мой взгляд, лучший игрок АПЛ в этом сезоне — Эден Азар. Он один из лучших футболистов в мире. После Лионеля Месси и Криштиану Роналду идут Неймар, Азар, Антуан Гризманн и Поль Погба», — сказал Эррера в интервью NBC.
На награду номинированы Н'Голо Канте и Эден Азар (оба — «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).