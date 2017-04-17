Е. Калешин: давления на «Кубань» в связи с близостью зоны стыковых матчей нет

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от домашнего матча 32-го тура ФНЛ с «Тюменью» (3:1). «Кубань» отстаёт от зоны стыковых матчей на 3 очка.
«Команда находится в боевом состоянии, в напряжённой осторожности. Команда хорошо тренируется и отдаётся на поле, чувствует необходимость добиваться результата. Болельщики должны заметить прогресс в нашей игре. Я думаю, давления в связи с близостью зоны стыковых матчей нет. Просто догонять тяжело. Надо прикладывать дополнительные усилия, потому что шансов на ошибку нет.
Со следующего цикла в нашем распоряжении будут все игроки. Мы планируем начать работу в полном составе», — цитирует Калешина сайт ФНЛ.