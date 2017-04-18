Джанашия: «Локомотив» был настоящей семьёй, которую разрушила одна женщина

Экс-нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своём отношении к экс-президенту клуба Ольге Смородской.
«У нас в топ-клубе мог разве что Лоськов заиграть. Я сейчас пересматриваю моменты и с ума схожу – он спиной ко мне стоит, но как-то умудряется сделать длинный, точный пас на ход. Но лидером был не он, а Чугайнов – и на поле, и в раздевалке. Жёсткий, он брал мяч из обороны и шёл вперёд. Так же и команда играла: боролась друг за друга, на характере – как настоящая семья, которую разрушила одна женщина.
Я не хвастаюсь, но мы делали историю «Локомотива», Филатов и Сёмин привлекали болельщиков. Смородская на всё готовое пришла, но тех людей, которые отдали душу клубу, даже на базу не пускала. Это идиотизм. Наоборот, мне кажется, стоит приглашать легенд клуба, чтобы они объяснили, чем жила команда, какие у «Локо» приоритеты, как мы добивались побед и привлекали людей.
Поговорить с ней? О чём? До меня вообще не доходит, как можно с женщиной о футболе разговаривать. Ладно бы она играла, была близка к футболу – а так кто-то назначил её из банка… Это Смородская должна была у нас спрашивать, но ей не нужны были наши советы и помощь. И я понимаю, почему так: когда человек приходит в клуб, то он просто хочет притащить на должности своих людей и сделать так, чтобы их некому было контролировать. Она избавилась от традиций, а вместе с духом ушли и болельщики. Я приходил на матчи и ужасался: в её адрес кричали такие вещи, что на улице не услышишь, но Смородская всё равно оставалась – значит, было за что. Уверен, «Локо» уже в этом году с новым составом многого добьётся (беседа состоялась в начале весны. — Прим. «Чемпионата»). «Локомотив» возвращается!» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Полную версию интервью с Джанашией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.