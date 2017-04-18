Кейн: если «Тоттенхэм» обыграет «Челси» в Кубке, это окажет давление на них

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча с «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Игра пройдёт 22 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Эта игра будет сложной с психологической точки зрения. Конечно, это другой турнир, но это важный матч для нас. Неизвестно, как полуфинал Кубка Англии повлияет на команды. Если мы выиграем, это может оказать дополнительное давление на «Челси», хотя мы и не можем повлиять на их выступление в Премьер-лиге», — приводит слова Кейна интернет-портал The Independent.