Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Черчесов: сегодняшний уровень Кокорина нас до конца не устраивает

18 апреля 2017, вторник. 00:39. Футбол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде «Зенита» Александре Кокорине и его шансах поехать на Кубок конфедераций — 2017.

«Честно говоря, я не большой любитель обсуждать конкретные фамилии. Но мы смотрим на игроков, команды, принимаем те или иные решения. Не могу сказать, почему у какого-то футболиста что-то не получается. Наверное, в „Зените“ у Саши другие требования, у него другие партнёры, другое внутреннее состояние по сравнению с „Динамо“. Также были нюансы, которые не связаны с футболом, но я оцениваю только футболиста.

Тот уровень, который сегодня есть у Кокорина, нас до конца не устраивает. Неслучайно его не было на последнем сборе. У нас ещё остаётся месяц, и мы никого не вычёркиваем. Если что-то не получается, то, наверное, лучше игрока оставлять вне сборной. Глядишь — начнёт забивать, раздавать голевые передачи. Но мы смотрим, кто готов. В сборной нет возможности работать на перспективу», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Участвуй в конкурсе и выиграй поездку и билет на матч — открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва ФК Зенит Александр Кокорин Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
18 апреля 2017, вторник
00:55 Побегалов: третью игру подряд бились, старались… Продолжение знаете?
00:52 Черчесов: мы всё время в контакте с В. Березуцким, подвижки в этом плане есть
00:48 Окслейд-Чемберлен: в «Арсенале» надо играть на 100%. Может, это было не всегда
00:39 Черчесов: сегодняшний уровень Кокорина нас до конца не устраивает
00:37 Черчесов: не думаю, что титул «Спартака» послужит импульсом для нашего футбола
00:30 «Галатасарай» хочет предложить Луческу должность генерального директора
00:26 Кейн: если «Тоттенхэм» обыграет «Челси» в Кубке, это окажет давление на них
00:22 Венгер: шансы на место в четвёрке у «Арсенала» ещё есть
00:19 Джанашия: «Локомотив» был настоящей семьёй, которую разрушила одна женщина
00:09 Фанаты прервали матч «Брондбю» — «Копенгаген», бросив на поле мёртвых крыс
17 апреля 2017, понедельник
23:52 Голы Алексиса и Озила принесли «Арсеналу» победу над «Мидлсбро»
23:42 Черевченко: судья устроил беспредел. Поздравляю «Химки» с незаслуженной победой
23:36 «Алавес» выиграл у «Вильярреала», прервав серию из трёх поражений в Примере
23:23 Невилл: не понимаю, почему «Челси» объявил об уходе Терри именно сейчас
23:23 Азар: Батшуайи нужно больше играть за «Челси» или найти новый клуб
23:08 Е. Калешин: давления на «Кубань» в связи с близостью зоны стыковых матчей нет
23:07 Игуаин: «Барселона» в противостоянии с «ПСЖ» доказала, что способна на чудеса
22:58 На матче чемпионата Аргентины после падения с перил погиб болельщик
22:48 Эррера: лучший игрок АПЛ в этом сезоне — Азар
22:34 Бенитес: не буду обвинять игроков «Ньюкасла» перед СМИ, сказал им всё в перерыве
22:27 Клубы MLS не интересуются Терри, объявившим об уходе из «Челси»
22:20 Парфёнов: «Тосно» хотел быстрее забить, поэтому в завершающей стадии была спешка
22:05 Эмери: не думаю, что усталость повлияет на чемпионскую гонку в Лиге 1
22:05 Симеоне: ни с кем по поводу работы в сборной Аргентины не контактировал
22:02 Дзола: прошу прощения за плохие результаты «Бирмингема»
21:54 Годин: Варди бьётся за каждый мяч, опекать его непросто
21:49 Алонсо: «Бавария» знает, как остановить «Реал» и сыграть в свой футбол
21:42 Дибала: я готов к ответному матчу с «Барселоной» на все сто
21:41 Бечирай: мы с Луценко быстро нашли общий язык
21:17 «Мидлсбро» — «Арсенал»: Венгер сделал шесть изменений в стартовом составе
21:14 Маурисио: рад быть частью «Спартака», но ещё сильнее рад за моего друга Фернандо
21:10 Анчелотти: самое важное в ответном матче с «Реалом» — забить первый гол
21:08 Роналду вместе с родными отправился в Марокко
21:04 «Брайтон энд Хоув Альбион» вышел в АПЛ
20:54 «Кубань» выиграла у «Тюмени», отставание от зоны стыковых матчей — 3 очка
20:51 Симеоне: в чём-то «Атлетико» и «Лестер» очень похожи, у нас схожие козыри
20:48 Лэмпард: Роналду — выдающийся игрок, но для меня Месси — лучший в истории
20:42 Трабукки: не собирался обижать Луческу, его неподвижность привела к сравнению
20:21 Промес признан MVP 23-го тура РФПЛ
20:18 Дзола, при котором «Бирмингем» выиграл 2 матча из 22, отправлен в отставку
20:11 Уилшир получил травму, но избежал перелома
20:05 Калитвинцев: многие почему-то решили, что «Динамо» банкетировало и расслаблялось
20:03 Глушаков: перед приходом Лаврова кричали, чтобы Арнольдович поднял премиальные
19:52 «Енисей» на 90-й минуте вырвал победу в матче с «Мордовией»
19:46 Карпин: мяч попал в руку Комбарову — по идее, должен был назначаться пенальти
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
"Спартак" - чемпион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+