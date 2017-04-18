Окслейд-Чемберлен: в «Арсенале» надо играть на 100%. Может, это было не всегда

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен прокомментировал победу над «Мидлсбро» в матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счётом 1:2.
«В последних матчах мы были недостаточно хороши, нужно было осознать это и принять ответственность на себя. Сегодня мы были обязаны побеждать.
Мы должны были вернуться к основам. Играть в такой команде, как «Арсенал», — огромная честь. Но в таком клубе нужно всегда играть на 100% — и, может, в последнее время этого не было. Схема 4-3-3 была для команды в новинку, но мы хорошо адаптировались к ней. Особенно хорошо она работала в первом тайме», — цитирует игрока BBC.