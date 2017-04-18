Черчесов: мы всё время в контакте с В. Березуцким, подвижки в этом плане есть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» прокомментировал слова защитника ЦСКА Василия Березуцкого о том, что он готов вернуться в сборную, если потребуется его помощь. 34-летний футболист в начале марта объявил, что приостанавливает выступления за национальную команду.
«Встречались с Васей, сделали определённые намётки. Мы, конечно, не в „Доме-2“, чтобы всё выносить на публику. У него есть вопросы к своему организму, которые решаются по ходу, и мы всё время в контакте. Чемпионат мира — далёкая история. Мы общаемся, и думаю, что подвижки в этом плане есть», — сказал Черчесов.