Венгер: «Арсеналу» не хватает уверенности, поэтому мы сменили тактическую схему

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал итоги матча 33-го тура против «Мидсбро» (2:1) и объяснил, почему использовал в этой игре расстановку 3-4-3.
«Схема 3-4-3 добавила чуть больше стабильности при игре с дальними передачами. Против нас играли в быстрый футбол, и нам пришлось непросто. Нам пришлось частично отдать владение мячом. В игре против «Кристал Пэлас» у нас было 70 процентов владения, но мы всё равно проиграли. Иногда хочется владеть мячом, но, когда команде не хватает уверенности, смена тактической схемы может добавить веры в свои силы", — приводит слова Венгера BBC Sport.