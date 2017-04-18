Анчелотти: предоставляешь Роналду всего метр перед воротами — и он забивает

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» отметил ошибки своей команды в первой игре. На своём поле немецкий гранд потерпел поражение со счётом 1:2.
«Результат первого матча был обусловлен отдельными деталями. Если оставляешь Роналду свободным, то пропускаешь гол. Предоставляешь Криштиану всего метр перед воротами — и он забивает. Всё это маленькие детали, которые будут играть важную роль и в ответной встрече», — приводит слова итальянского специалиста Marca.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится сегодня, 18 апреля, в Мадриде.