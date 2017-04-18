Касемиро призвал игроков «Реала» сосредотачиваться не только на Левандовском

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро отметил, что угроза воротам «Реала» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» будет исходить не только от нападающего соперника Роберта Левандовского. Поэтому бразильский футболист призвал своих партнёров по команде концентрировать внимание не только на игре польского форварда.
«Левандовски – очень сильный игрок, но в «Баварии» есть и другие. Поэтому нам нужно обороняться против всех и не сосредотачиваться только на нём. Они покажут очень сильную игру, поскольку у них высококлассные игроки», — цитирует Касемиро Marca.
В первой игре на выезде «сливочные» одержали победу со счётом 2:1. Ответный матч состоится сегодня, 18 апреля, в Мадриде.